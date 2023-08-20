(Захарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший
Рождение ребёнка
1809
Сын: Захар Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший
Рождение ребёнка
1809
Сын: Б/ф Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корешков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший
Смерть
Неизвестно