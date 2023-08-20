(Захарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Захар Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Б/ф Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корешков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлов меньший

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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