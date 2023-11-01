Пыжев Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Пыжев Михайла Ефимович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Давид Федоров
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Наталья