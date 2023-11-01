Пыжев Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Пыжев Михайла Ефимович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Давид Федоров

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
1730

Сын: Пыжев Харитон Федорович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1731

Сын: Пыжев Трофим Федорович

Мать ребёнка: Наталья

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