Курьянова (Жабина) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова (Жабина) Ефимия Ивановна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Курьянов Лукьян Григорьевич

Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Курьянов Лукьян Григорьевич

Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Курьянова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Курьянова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Курьянов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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