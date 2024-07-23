Курьянова (Жабина) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Курьянов Лукьян Григорьевич
Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Курьянов Лукьян Григорьевич
Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Курьянова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Курьянова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Курьянов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Курьянов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно