Вампилова Варвара (Долгор) Владимировна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти12.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1908
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1911 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.12.1914
Улан-Батор, Монголия