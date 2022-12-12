Вампилова Варвара (Долгор) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вампилова Варвара (Долгор) Владимировна

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Место рождения

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

12.12.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
По 1908
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1911 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.12.1914
Улан-Батор, Монголия
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