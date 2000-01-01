Лихачёва Матрона Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Феврония Егоровна
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Агафия Егоровна
Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно