Лихачёва Матрона Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Матрона Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Феврония Егоровна

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Лихачёв Кирилл Егорович

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Агафия Егоровна

Отец ребёнка: Лихачёв Егор Потапович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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