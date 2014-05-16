Тихонова (Текотева) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Текотева) Зинаида Михайловна

Место рождения

Билино, Сокольский район, Вологодская область

Дата рождения

23.12.1922

Дата смерти

16.05.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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ОП
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922

Отец: Текотев Михаил

Мать: Текотева Ольга Ивановна

Билино, Сокольский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Николай Васильевич

Смерть
16.05.2014
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

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