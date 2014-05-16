Тихонова (Текотева) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1922
Дата смерти16.05.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922
Отец: Текотев Михаил
Мать: Текотева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Николай Васильевич
Смерть
16.05.2014
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми