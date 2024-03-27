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Куралех Пантелеймон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куралех Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мута (Куралех) Миланья Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Куралех Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Куралех Семён Пантелеймонович

Мать ребёнка: Куралех Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куралех 1-Я Мировая Афанасий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Куралех Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Величко (Куралех) Фёкла Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Куралех Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куралех Степан Пантелеймонович

Мать ребёнка: Куралех Евдокия Михайловна

Смерть
1922

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