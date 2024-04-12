Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Засыпкин Максим Иванович
Мать: Засыпкина Ирина Зотовна
Бракосочетание
09.11.1866
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бастрыкин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бастрыкин Никита Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бастрыкин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1887
Сын: Бастрыкин Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно