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Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Засыпкин Максим Иванович

Мать: Засыпкина Ирина Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1866

Муж: Бастрыкин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бастрыкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бастрыкин Никита Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бастрыкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1887

Сын: Бастрыкин Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Николай Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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