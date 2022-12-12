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Улита Ивановна Чумаченко

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Чумаченко Иван Степанович

Мать: Меланья Антоновна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Феопент Афанасьевич Семененко ?

Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Семененко Герасим Афанасьевич

Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ефим Афанасьевич Семененко ?

Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Афанасьевна Семененко

Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Семененко Федосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович

Смерть
Неизвестно
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