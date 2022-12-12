Улита Ивановна Чумаченко
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Чумаченко Иван Степанович
Мать: Меланья Антоновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Феопент Афанасьевич Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Семененко Герасим Афанасьевич
Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ефим Афанасьевич Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Афанасьевна Семененко
Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Семененко Федосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Семененко Афанасий Карпович
Смерть
Неизвестно