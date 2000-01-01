Reisenauer ?
Место рожденияconld be Pongau in the country of Salzberg Austria or Germany
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: не указан
Мать: не указана
conld be Pongau in the country of Salzberg Austria or Germany
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Reisenauer
Мать ребёнка: не указана
Malsch, Ettlingen, Baden, Germany
Смерть
Неизвестно