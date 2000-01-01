Reisenauer ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reisenauer ?

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Место рождения

conld be Pongau in the country of Salzberg Austria or Germany

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1670 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: не указан

Мать: не указана

conld be Pongau in the country of Salzberg Austria or Germany
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Reisenauer

Мать ребёнка: не указана

Malsch, Ettlingen, Baden, Germany
Смерть
Неизвестно
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