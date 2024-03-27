Курлаев Илья Лукъянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурлаев Илья Лукъянович

Курлаев Илья Лукъянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

07.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1843

Сын: Курлаев Яков Государственный Крестьянин Ильич

Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1849

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1851

Дочь: Евпраксия Ильинична

Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1853

Сын: Курлаев Семен Ильич

Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1855

Сын: Курлаев Роман Ильич

Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курлаева Наталия Филиповна

Смерть
07.05.1897
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close