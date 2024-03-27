Курлаев Илья Лукъянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти07.05.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1843
Сын: Курлаев Яков Государственный Крестьянин Ильич
Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна
Рождение ребёнка
14.09.1849
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна
Рождение ребёнка
22.06.1851
Дочь: Евпраксия Ильинична
Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна
Рождение ребёнка
23.05.1853
Сын: Курлаев Семен Ильич
Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна
Рождение ребёнка
20.07.1855
Сын: Курлаев Роман Ильич
Мать ребёнка: Курлаева Наталия Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1897
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно