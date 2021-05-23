Гаврилов Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Филиппов Михаил Павлович
Мать: Гаврилова Александра
Рождение ребёнка
1977
Сын: Гаврилов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Вера
Смерть
Неизвестно
Был убит сыном в драке. (По официальной версии произошла остановка сердца)