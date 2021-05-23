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Гаврилов Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Филиппов Михаил Павлович

Мать: Гаврилова Александра

Рождение ребёнка
1977

Сын: Гаврилов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Вера

Смерть
Неизвестно
Был убит сыном в драке. (По официальной версии произошла остановка сердца)
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