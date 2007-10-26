Каранина (Пичугина) Августина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранина (Пичугина) Августина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1932

Дата смерти

26.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932

Отец: Пичугин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова (Каранин) Лидия

Отец ребёнка: Каранин Валентин Сергеевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каранин Валентин Сергеевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1954

Сын: Каранин Валерий

Отец ребёнка: Каранин Валентин Сергеевич

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Дмитриева (Каранина) Ольга

Отец ребёнка: Каранин Валентин Сергеевич

Смерть
26.10.2007
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

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