Каранина (Пичугина) Августина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1932
Дата смерти26.10.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932
Отец: Пичугин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова (Каранин) Лидия
Отец ребёнка: Каранин Валентин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1954
Сын: Каранин Валерий
Отец ребёнка: Каранин Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Дмитриева (Каранина) Ольга
Отец ребёнка: Каранин Валентин Сергеевич
Смерть
26.10.2007
Похороны
Неизвестно