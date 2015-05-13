Маторин Матвей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маторин Матвей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2015

Отец: не указан

Мать: Виноградова Светлана Сергеевна

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