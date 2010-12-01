Гольянов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольянов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1951

Дата смерти

01.12.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2010
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