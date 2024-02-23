Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Степан Тихонович

Мать: Татьяна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишкина Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Кир Авксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Василий Авксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Евфимий Авксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишкина Ольга Арефьевна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.?.1885 ст.

Дочь: (Тихонова) Анна Авксентьевна

Мать ребёнка: Тишкина Ольга Арефьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1890 ст.

Дочь: (Тишкина) Александра Авксентьевна

Мать ребёнка: Тишкина Ольга Арефьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.05.1893 ст.

Дочь: (Тишкина) Елена Авксентьевна

Мать ребёнка: Тишкина Елена Тихоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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