Тишкин (Тихонов) Авксентий (Алексей) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Степан Тихонович
Мать: Татьяна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тишкина Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишкин Василий Авксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишкин Евфимий Авксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тишкина Ольга Арефьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.?.1885 ст.
Дочь: (Тихонова) Анна Авксентьевна
Мать ребёнка: Тишкина Ольга Арефьевна
Рождение ребёнка
25.04.1890 ст.
Дочь: (Тишкина) Александра Авксентьевна
Мать ребёнка: Тишкина Ольга Арефьевна
Рождение ребёнка
16.05.1893 ст.
Дочь: (Тишкина) Елена Авксентьевна
Мать ребёнка: Тишкина Елена Тихоновна
Смерть
Неизвестно