Сорокина Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Яков Дмитриевич
Мать: Пелагея Ивановна
Гражданство
С 1838
Место жительства
С 1838 по 28.01.1862 ст.
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 28.01.1862 ст.
Солдатская жена
Место жительства
С 28.01.1862 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.
Сын: Петр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный, отчество по крёстному отцу
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.
Сын: Сорокин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
12.09.1874 ст.
Дочь: Сорокина Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
10.03.1877 ст.
Дочь: Сорокина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Сын: Сорокин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.
Дочь: Сорокина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно