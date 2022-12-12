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Сорокина Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Яков Дмитриевич

Мать: Пелагея Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1838
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1838 по 28.01.1862 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Муж: Сорокин Василий Тихонович

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 28.01.1862 ст.
Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Солдатская жена
Место жительства
С 28.01.1862 ст.
Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.

Сын: Петр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
незаконнорожденный, отчество по крёстному отцу
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.

Сын: Сорокин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1874 ст.

Дочь: Сорокина Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1877 ст.

Дочь: Сорокина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Сын: Сорокин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.

Дочь: Сорокина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Тихонович

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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