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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плодистый Николай Акимович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плодистый Николай Акимович

Смерть
Неизвестно

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