Гуселетов Петр Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Петр Ефремович

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Место рождения

д. Бещеульская Карташевской волости

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гуселетов Ефрем

Мать: не указана

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Еким Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьевна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гуселетов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьевна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гуселетов Николай Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьевна

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Марфа Клементьевна

Смерть
Неизвестно
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