Гуселетов Петр Ефремович
Место рожденияд. Бещеульская Карташевской волости
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гуселетов Ефрем
Мать: не указана
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьевна
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гуселетов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьевна
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гуселетов Николай Петрович
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Клементьевна
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно