Валиева Мауфара Рахимкуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Мауфара Рахимкуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1917

Дата смерти

25.04.1989

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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1953 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1917

Отец: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Мать: Валиева Фахрниса Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
26.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Шакир

Рождение ребёнка
26.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Шакир

Рождение ребёнка
17.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Шакир

Рождение ребёнка
18.05.1953

Сын: Валиев Варис Махмутьянович

Отец ребёнка: Махмутьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннибаев Шакир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутьян

Смерть
25.04.1989
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