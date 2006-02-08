Валиева Мауфара Рахимкуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1917
Дата смерти25.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1917
Рождение ребёнка
26.12.1934
Рождение ребёнка
26.09.1936
Рождение ребёнка
17.04.1938
Рождение ребёнка
18.05.1953
Сын: Валиев Варис Махмутьянович
Отец ребёнка: Махмутьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннибаев Шакир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмутьян
Смерть
25.04.1989