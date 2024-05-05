Дубровина (Мясникова) Любовь Васильевна
Место рожденияГорьковская область Перевозский район Село Сунеево
Дата рождения11.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровин Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровин Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Суходольская (Дубровина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Дубровин Василий Павлович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область