Дубровина (Мясникова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Мясникова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Горьковская область Перевозский район Село Сунеево

Дата рождения

11.08.1936

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: Мясников Василий Иванович

Мать: Мясникова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровин Василий Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровин Василий Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Суходольская (Дубровина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Дубровин Василий Павлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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