Штендер (Верховская) Надежда Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штендер (Верховская) Надежда Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верховский Фрол Васильевич

Мать: Верховская Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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