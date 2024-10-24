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Сидор Евсигнеевич

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

23.01.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Ольга Гавриловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1891

Сын: Николай Сидорович

Мать ребёнка: Ольга Гавриловна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.01.1895
Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от водяной

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