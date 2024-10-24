Сидор Евсигнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти23.01.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1891
Жена: Ольга Гавриловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1891
Сын: Николай Сидорович
Мать ребёнка: Ольга Гавриловна
Смерть
23.01.1895
Причина смерти: от водяной