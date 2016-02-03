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Воронов Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1946

Дата смерти

03.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1972

Дочь: Гапанович Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Воронова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1979

Дочь: Воробьева Мария Викторовна

Мать ребёнка: Воронова Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Надежда Михайловна

Смерть
03.02.2016
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