Воронов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1946
Дата смерти03.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1972
Дочь: Гапанович Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1979
Дочь: Воробьева Мария Викторовна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2016