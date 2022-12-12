Цукерман Венеамин Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цукерман Венеамин Аронович

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Место рождения

Витебск, Беларусь

Дата рождения

1913

Дата смерти

25.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.02.1993
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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