Цукерман Венеамин Аронович
Место рожденияВитебск, Беларусь
Дата рождения1913
Дата смерти25.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.02.1993