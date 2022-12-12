Власова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Евдокия Михайловна

Власова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Власов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Алексеевич

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Власов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Алексеевич

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Алексеевич

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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