Приходько (Кулова) Вероника Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Кулова) Вероника Алексеевна

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Место рождения

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1999

Отец: Кулов Алексей Абуханович

Мать: Ахутина Алла Анатольевна

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.07.2019

Муж: Приходько Антон Михайлович

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.10.2019

Сын: Приходько Андрей Антонович

Отец ребёнка: Приходько Антон Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.2021

Сын: Приходько Михаил Антонович

Отец ребёнка: Приходько Антон Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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