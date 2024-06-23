Харькова Людмила Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.2008
Дочь: Полякова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Поляков Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
03.09.2010
Дочь: Полякова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Поляков Юрий Геннадьевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область