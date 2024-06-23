Харькова Людмила Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харькова Людмила Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.2008

Дочь: Полякова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Поляков Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
03.09.2010

Дочь: Полякова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Поляков Юрий Геннадьевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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