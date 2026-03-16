Трунина Евдокия Андреева 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Трунина Евдокия Андреева

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась 1779

Супруги
Трунин Яков Трофимов1777 г.р.
Дети
Трунин Гурий Яковлев08.11.1803 г.р.
Трунин Устин Яковлиевич1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин Яков Трофимов

Рождение ребёнка
08.11.1803

Сын: Трунин Гурий Яковлев

Отец ребёнка: Трунин Яков Трофимов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Трунин Устин Яковлиевич

Отец ребёнка: Трунин Яков Трофимов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
26.03.1810

Дочь: Трунина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Трунин Яков Трофимов

Демидово, Павловский Посад, Московская область

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