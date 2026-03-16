Трунина Евдокия Андреева
женский, родилась 1779
Супруги
Трунин Яков Трофимов1777 г.р.
Дети
Трунин Гурий Яковлев08.11.1803 г.р.
Трунин Устин Яковлиевич1807 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трунин Яков Трофимов
Рождение ребёнка
08.11.1803
Сын: Трунин Гурий Яковлев
Отец ребёнка: Трунин Яков Трофимов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Трунин Яков Трофимов
Рождение ребёнка
26.03.1810
Дочь: Трунина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Трунин Яков Трофимов