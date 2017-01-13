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Поздний Илья Максимович
Поздний Илья Максимович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
13.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Поздний Максим Владимирович
1983 г.р.
Мать
Поздняя (Маслова) Наталья Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2017
Отец:
Поздний Максим Владимирович
Мать:
Поздняя Наталья Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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