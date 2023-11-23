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Пурский Кузьма Михайлов

Место рождения

село Воскресенское погоста на Пуре, Ростовского уезда

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Михаил Михайлов

Мать: Матрона Аврамова

Пурский Кузьма Михайлович (1783 — ?) Родился в семье дьякона Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда Михаила Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1805 году определен на д... Показать все
Образование
Неизвестно
Обучался в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1805
определен на дьяконское место в то же село
Бракосочетание
09.01.1807

Жена: Пурская (Голубинская) Елизавета Николаева

Работа или профессия
С 1808
священник
Смерть
Неизвестно

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