Пурский Кузьма Михайлов
Место рождениясело Воскресенское погоста на Пуре, Ростовского уезда
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Михаил Михайлов
Мать: Матрона Аврамова
Пурский Кузьма Михайлович (1783 — ?) Родился в семье дьякона Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда Михаила Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1805 году определен на д... Показать все
Образование
Неизвестно
Обучался в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1805
определен на дьяконское место в то же село
Бракосочетание
09.01.1807
Работа или профессия
С 1808
священник
Смерть
Неизвестно