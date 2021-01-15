Савеленко (Петренко) Елена Амбросиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савеленко (Петренко) Елена Амбросиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

02.05.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1935 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Петренко Амбросий Григорьевич

Мать: Петренко Василина

Рождение ребёнка
17.06.1935

Дочь: Кузнецова Ольга Порфирьевна

Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич

Украина
Рождение ребёнка
12.02.1942

Сын: Савеленко Григорий Трифонович

Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич

Рождение ребёнка
Около 14.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич

Смерть
02.05.1974
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