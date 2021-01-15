Савеленко (Петренко) Елена Амбросиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти02.05.1974
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Петренко Амбросий Григорьевич
Мать: Петренко Василина
Рождение ребёнка
17.06.1935
Дочь: Кузнецова Ольга Порфирьевна
Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич
Украина
Рождение ребёнка
12.02.1942
Сын: Савеленко Григорий Трифонович
Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 14.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савеленко Порфирий Юрьевич
Смерть
02.05.1974