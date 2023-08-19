Липин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова (Липина) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Константин Владимирович
Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно