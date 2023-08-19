Липин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова (Липина) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Константин Владимирович

Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

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