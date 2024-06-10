Анна Александровна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Максим Васильевич

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феодоров Степан Васильевич

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Федоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1857

Дочь: Шкурова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.02.1859

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.05.1862

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.11.1888

Сын: Захарий Васильевич

Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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