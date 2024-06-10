Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Федоров Максим Васильевич
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Сын: Феодоров Степан Васильевич
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Сын: Федоров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Дочь: Шкурова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич
Сын: Захарий Васильевич
Отец ребёнка: Федоров (Веденев) Василий Афанасьевич