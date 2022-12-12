Беляев Феодосий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Сын Василия Ивановича Беляева, пономаря Воскресенской церкви, что в городских Починках Вологодского уезда.
Работа или профессия
31.05.1836 ст.
Посвящен в диакона к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Беляев Николай Феодосьевич
Мать ребёнка: Беляева Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Беляев Василий Феодосьевич
Мать ребёнка: Беляева Феоктиста Степановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Беляева Александра Феодосьевна
Мать ребёнка: Беляева Феоктиста Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892 ст.