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Беляев Феодосий Васильевич

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Место рождения

Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Беляев Василий Иванович

Мать: Беляева Прасковья Васильевна

Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын Василия Ивановича Беляева, пономаря Воскресенской церкви, что в городских Починках Вологодского уезда.
Работа или профессия
31.05.1836 ст.
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящен в диакона к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Беляев Николай Феодосьевич

Мать ребёнка: Беляева Феоктиста Степановна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Беляев Василий Феодосьевич

Мать ребёнка: Беляева Феоктиста Степановна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Беляева Александра Феодосьевна

Мать ребёнка: Беляева Феоктиста Степановна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Феоктиста Степановна

Смерть
1892 ст.
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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