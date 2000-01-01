Гинзбург Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинзбург Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинзбург Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Побережская Инна Айзиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинзбург Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Побережская Инна Айзиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Побережская Инна Айзиковна

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