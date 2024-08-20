Лысенко-Петренко Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Лысенко-Петренко Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович
Рождение ребёнка
24.10.1855
Дочь: Лысенко-Петренко Прасковья (Параскева) Иосифовна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q95-Y?i=410&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно