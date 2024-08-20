Лысенко-Петренко Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко-Петренко Анна Филипповна

Лысенко-Петренко Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Лысенко-Петренко Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.10.1855

Дочь: Лысенко-Петренко Прасковья (Параскева) Иосифовна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q95-Y?i=410&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.