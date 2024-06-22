Доронина- Яковлев Тимофей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1984
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Алена Александровна
Рождение ребёнка
20.01.2014
Дочь: Доронина Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Тихонова Алена Александровна