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Оглоблин Иосиф Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Оглоблин Иван Андреевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Оглоблин Назар Иосифович

Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Оглоблин Лукьян Иосифович

Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Иосифович

Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Оглоблин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.06.1846

Дочь: Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Татьяна Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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