Оглоблин Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Оглоблин Иван Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Оглоблин Лукьян Иосифович
Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Иосифович
Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Рождение ребёнка
09.06.1846
Дочь: Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно