Дударова (Тулатова) Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударова (Тулатова) Мадина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Мамсур (Паци)

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударов Хамби Магометович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дударов Энвер

Отец ребёнка: Дударов Хамби Магометович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дударов Асланбек

Отец ребёнка: Дударов Хамби Магометович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дударов Инал

Отец ребёнка: Дударов Хамби Магометович

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