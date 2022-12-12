Гаврикова (Московцева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Московцева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Московцев по -Архип)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Гавриков Симеон

Отец ребёнка: Гавриков Самуил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
метрика ХАнино Успенской церкви 1907 фото 0862
Рождение ребёнка
19.11.1909

Сын: Гавриков Александр

Отец ребёнка: Гавриков Самуил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1916

Дочь: Гаврикова Дарья

Отец ребёнка: Гавриков Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Митрофан

Отец ребёнка: Гавриков Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Григорий

Отец ребёнка: Гавриков Самуил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Самуил

Смерть
Неизвестно
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