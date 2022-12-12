Гаврикова (Московцева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Московцев по -Архип)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Гавриков Симеон
Отец ребёнка: Гавриков Самуил
метрика ХАнино Успенской церкви 1907 фото 0862
Рождение ребёнка
19.11.1909
Сын: Гавриков Александр
Отец ребёнка: Гавриков Самуил
Рождение ребёнка
18.06.1916
Дочь: Гаврикова Дарья
Отец ребёнка: Гавриков Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Митрофан
Отец ребёнка: Гавриков Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Григорий
Отец ребёнка: Гавриков Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Самуил
Смерть
Неизвестно