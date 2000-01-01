Есакова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Есаков Сидор Данилович
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Есаков Сидор Данилович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Матрёна Сидоровна
Отец ребёнка: Есаков Сидор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно