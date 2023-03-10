Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Максим Арефьев
Максим Арефьев
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Арефий Федотов
1777 г.р.
Мать
Акулина
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Арефий Федотов
Мать:
Акулина
Смерть
1812
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия