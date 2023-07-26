Камалеев Шаймардан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти20.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Багаутдинов Камалетдин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалеева Раиса
Рождение ребёнка
13.07.1956
Дочь: Ибатуллина (Камалеева) Разиля Шаймардановна
Мать ребёнка: Камалеева Раиса
Рождение ребёнка
07.01.1958
Сын: Камалеев Зуфар Шаймарданович
Мать ребёнка: Камалеева Раиса
Рождение ребёнка
20.04.1964
Дочь: Фатихова (Камалеева) Зульфия Шаймардановна
Мать ребёнка: Камалеева Раиса
Смерть
20.09.1972