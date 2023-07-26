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Камалеев Шаймардан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

20.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Багаутдинов Камалетдин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалеева Раиса

Рождение ребёнка
13.07.1956

Дочь: Ибатуллина (Камалеева) Разиля Шаймардановна

Мать ребёнка: Камалеева Раиса

Рождение ребёнка
07.01.1958

Сын: Камалеев Зуфар Шаймарданович

Мать ребёнка: Камалеева Раиса

Рождение ребёнка
20.04.1964

Дочь: Фатихова (Камалеева) Зульфия Шаймардановна

Мать ребёнка: Камалеева Раиса

Смерть
20.09.1972

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