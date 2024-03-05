Бокач Михаил Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокач Михаил Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокач Вечаслав Михайлович

Мать ребёнка: Берёзкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокач Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Берёзкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Берёзкина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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