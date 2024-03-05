Бокач Михаил Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокач Вечаслав Михайлович
Мать ребёнка: Берёзкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокач Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Берёзкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Берёзкина Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно