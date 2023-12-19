Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Яков
Мать: Тарасова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьян Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьянц Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьян Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьянц Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно