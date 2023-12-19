Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьянц (Тарасова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Яков

Мать: Тарасова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьян Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьянц Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьян Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьянц Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьянц Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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