Жуков (Астафьева) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1923
Дочь: Константин Любовь
Отец ребёнка: Жуков Павел
Рождение ребёнка
1925
Сын: Жуков Николай
Отец ребёнка: Жуков Павел
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лыков Валентина
Отец ребёнка: Жуков Павел
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Павел
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Павел
Смерть
Неизвестно