Жуков (Астафьева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков (Астафьева) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1923

Дочь: Константин Любовь

Отец ребёнка: Жуков Павел

Рождение ребёнка
1925

Сын: Жуков Николай

Отец ребёнка: Жуков Павел

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лыков Валентина

Отец ребёнка: Жуков Павел

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Павел

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Павел

Смерть
Неизвестно
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