Митяева Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитяева Мавра Ивановна

Митяева Мавра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1913

Дата смерти

23.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1913

Отец: Митяев Иван Михайлович

Мать: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
21.06.1932

Сын: Митяев Николай Петрович

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Рождение ребёнка
30.07.1933

Дочь: Юрлова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Рождение ребёнка
21.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Рождение ребёнка
21.11.1938

Дочь: Волкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Рождение ребёнка
15.04.1941

Сын: Митяев Александр Петрович

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Рождение ребёнка
30.06.1946

Дочь: Ионина Галина Петровна

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Рождение ребёнка
05.01.1950

Дочь: Шаломанова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович

Смерть
23.08.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close