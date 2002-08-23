Митяева Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1913
Дата смерти23.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1913
Рождение ребёнка
21.06.1932
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Рождение ребёнка
30.07.1933
Дочь: Юрлова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Рождение ребёнка
21.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Рождение ребёнка
21.11.1938
Дочь: Волкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Рождение ребёнка
15.04.1941
Сын: Митяев Александр Петрович
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Рождение ребёнка
30.06.1946
Дочь: Ионина Галина Петровна
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Рождение ребёнка
05.01.1950
Дочь: Шаломанова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Митяев Петр Максимович
Смерть
23.08.2002