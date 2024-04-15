Луговской Иван Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговской Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1912 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луговской Марк Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1912 ст.

Сын: Луговской Михаил Иванович

Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.

Сын: Луговской Семен Иванович

Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
13.04.1918 ст.

Сын: Луговской Федор Иванович

Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
12.06.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Ефросинья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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