Луговской Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луговской Марк Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1909 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.01.1912 ст.
Сын: Луговской Михаил Иванович
Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.04.1918 ст.
Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.06.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговская Ефросинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно