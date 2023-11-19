Терентьев Илья Николаевич
Место рожденияСмоленская обл., Сухиничский р-н, д. Асанова
Дата рождения1910
Дата смерти?.08.1841
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Терентьев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1841
Рождение ребёнка
12.07.1935
Дочь: Васильева-Терентьева Анна Ильиничнова
Мать ребёнка: Терентьевна-Апанасова Ульяна Митрофановна
Призыв на военную службу
31.03.1941
Пропал без вести (военное)
?.08.1941