Терентьев Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Илья Николаевич

Терентьев Илья Николаевич

Место рождения

Смоленская обл., Сухиничский р-н, д. Асанова

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.08.1841

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Терентьев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьевна-Апанасова Ульяна Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1841
Рождение ребёнка
12.07.1935

Дочь: Васильева-Терентьева Анна Ильиничнова

Мать ребёнка: Терентьевна-Апанасова Ульяна Митрофановна

Призыв на военную службу
31.03.1941
Пропал без вести (военное)
?.08.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.